Шон Пиннер: "Если у тебя нет военного опыта, ехать сюда его набираться не стоит"

Украинский конфликт отличается от того, что наблюдались в других зонах боевых действий раньше.

Об этом корреспонденту RT Роману Косареву рассказал наёмник из Великобритании Шон Пиннер.

"Выполнять боевые задачи, скажем, в Боснии в составе сил ООН, или работать в Ирландии, или заниматься подобными вещами — это совершенно другое. Здесь я впервые столкнулся с артиллерией, с "Градом". Если у вас не было никакого боевого опыта — не приезжайте. Здесь вас просто перемелет, и вы вернётесь обратно быстрее, чем прибыли", — заявил британец.

Сегодня, 9 июня, Шон Пиннер решением Верховного суда Донецкой Народной Республики был приговорён к смертной казни вместе с другими наёмниками.

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