Украинский конфликт отличается от того, что наблюдались в других зонах боевых действий раньше.
Об этом корреспонденту RT Роману Косареву рассказал наёмник из Великобритании Шон Пиннер.
"Выполнять боевые задачи, скажем, в Боснии в составе сил ООН, или работать в Ирландии, или заниматься подобными вещами — это совершенно другое. Здесь я впервые столкнулся с артиллерией, с "Градом". Если у вас не было никакого боевого опыта — не приезжайте. Здесь вас просто перемелет, и вы вернётесь обратно быстрее, чем прибыли", — заявил британец.
Сегодня, 9 июня, Шон Пиннер решением Верховного суда Донецкой Народной Республики был приговорён к смертной казни вместе с другими наёмниками.
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В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.