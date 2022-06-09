Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что власти Британии не пытались связаться с местными политиками или правоохранителями с целью получить данные о состоянии пленных наёмников.
"У меня нет ни одного факта, чтобы власти Великобритании заботились о своих гражданах, были обеспокоены их судьбой и выходили на кого бы то ни было в ДНР", — подчеркнул глава республики в эфире Первого канала.
По мнению Пушилина, приговор боевикам можно назвать справедливым. Как напомнил руководитель ДНР, они рассказывали о своих преступлениях в соцсетях. Также политик заявил, что обвиняемые имеют право обжаловать приговор в течение месяца.
Ранее боевик Эйден Аслин сказал, что британские и украинские лидеры бросили его. При этом представители Киева называли наёмника героем.
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