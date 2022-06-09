Наёмник Эйден Эслин рассказал о низком уровне подготовки ВСУ

Уровень подготовки военных Вооружённых сил Украины весьма низкий.

Об этом в беседе с корреспондентом RT Роману Косареву рассказал наёмник из Великобритании Эйден Эслин.

Он отмечает в интервью (было записано ещё до вынесения ему смертного приговора), что в ВСУ много пьют алкоголя, а также военнослужащие неответственные и непрофессиональные.

"Помню, как-то раз мы заступали на позиции вместо армейского подразделения... Мы встретили бойца, от которого несло алкоголем: он был пьян в стельку. Он не помнил безопасного пути до позиции, чуть не угодил в растяжку", — сообщил наёмник.

Напомним, сегодня, в четверг, 9 июня, Верховный суд ДНР вынес смертный приговор двум наёмникам из Британии и марокканцу. У них есть месяц, чтобы обжаловать решение суда.

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