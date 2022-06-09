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Приговорённый к смерти наёмник Эйден Эслин: "Киев и Лондон меня бросили"

Силовые структуры

Сегодня, 9 июня, иностранному наёмнику Эйдену Эслину в ДНР вынесли смертный приговор.

Приговорённый к смерти наёмник Эйден Эслин: "Киев и Лондон меня бросили"

Как сообщил корреспондент RT Роман Косарев, британец не может понять —
если правительство Украины называет его героем, то почему оно его не замечает?

Наёмник, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины, считает, что его бросили и Киев, и Лондон.

"Каждую неделю я записываю обращение к британским властям. Мой адвокат помогает мне в организации телефонных звонков. Пару недель назад состоялся обмен, я видел это своими глазами: обменяли некоторых моих друзей. Британская сторона утверждает, что для украинцев я очень важен. Но если я так важен, то почему обменивают других?", — сообщил приговорённый к смерти боевик (интервью записано до вынесения вердикта).

Верховный суд ДНР Эслина и ещё двух иностранцев приговорил к смертной казни.

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Приговорённый к смерти наёмник Эйден Эслин: "Киев и Лондон меня бросили"
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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