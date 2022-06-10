Сотрудник военкомата в Херсоне: руководство ВСУ бросило бойцов без довольствия

Руководство Вооружённых сил Украины (ВСУ) бросило военных в Херсоне после начала российской спецоперации. Об этом заявил начальник группы секретного документального обеспечения военкомата Херсонской области Сергей Шавокин, задержанный спецслужбами РФ.

По его словам, солдаты остались без довольствия и возможности к эвакуации.

При этом он отметил, что оружие, которое хранилось у сотрудников военкомата, пришлось отдать территориальной обороне. Как пояснил Шавокин, бойцы теробороны также забрали технику в пограничных частях. Он добавил, что всё оружие находилось в плохом состоянии.

"Людей, которые остались, наше руководство просто бросило здесь без поддержки, без какого-либо варианта выхода отсюда", — сказал Шавокин в интервью ТАСС.

Херсонская область перешла под контроль Вооружённых сил РФ в середине марта. В конце апреля в регионе сформировали военно-гражданскую администрацию.