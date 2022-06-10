Руководство Вооружённых сил Украины (ВСУ) бросило военных в Херсоне после начала российской спецоперации. Об этом заявил начальник группы секретного документального обеспечения военкомата Херсонской области Сергей Шавокин, задержанный спецслужбами РФ.
По его словам, солдаты остались без довольствия и возможности к эвакуации.
При этом он отметил, что оружие, которое хранилось у сотрудников военкомата, пришлось отдать территориальной обороне. Как пояснил Шавокин, бойцы теробороны также забрали технику в пограничных частях. Он добавил, что всё оружие находилось в плохом состоянии.
"Людей, которые остались, наше руководство просто бросило здесь без поддержки, без какого-либо варианта выхода отсюда", — сказал Шавокин в интервью ТАСС.
Херсонская область перешла под контроль Вооружённых сил РФ в середине марта. В конце апреля в регионе сформировали военно-гражданскую администрацию.
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