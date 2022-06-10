ВСУ потеряли все БПЛА Bayraktar: не одного нового видео за два месяца

Всё чаще украинская пропаганда, расписывая очередные "успехи" ВСУ, публикует старое видео из Карабаха. Это объясняется тем, что Украина потеряла почти все БПЛА.

Российские эксперты обратили внимание, что новых роликов, снятых турецкими БПЛА Bayraktar, не появлялось уже около двух месяцев. Дело в том, что на вооружении украинской армии осталось всего несколько беспилотников, а потому в ВСУ их тщательно берегут.

По информации источников, Турция прекратила отгрузку новых летательных аппаратов, а имеющиеся у Украины были сбиты российскими системами ПВО. Также артиллерия союзных сил ВС РФ и ополчения ЛДНР уничтожила все машины управления этими БПЛА.

Окончательную точку поставил удар высокоточными ракетами по сборочному цеху завода "Мотор Сич", где производились двигатели для старшей модели.