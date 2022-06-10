Бородай: смертная казнь грозит пленным преступникам из состава нацбатов и ВСУ

Смертная казнь за военные преступления в Донбассе грозит не только иностранным наёмникам. Такого же наказания могут ожидать и пленные преступники из состава националистических батальонов и ВСУ.

Об этом сообщил бывший премьер ДНР, депутат Госдумы РФ Александр Бородай.

"Многие так называемые военнослужащие ВСУ, я уж не говорю про тех, кто служил в нацбатах, совершили тяжелейшие преступления, как против военных, так и против гражданских. Тем, кто совершил страшные преступления, о которых даже говорить не хочется, грозит ровно такая же мера наказания", — сообщил экс-премьер Донецкой Народной Республики.

Он отметил, что убивать пленных солдат также преступно, как пытать и убивать мирное население. Есть преступления просто чудовищные с точки зрения морали, многие украинские военнослужащие замешаны и в этом, подчеркнул Бородай.