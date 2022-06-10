Сотни полицейских с Украины переходят на службу в МВД ДНР

Полицейские, оставшиеся на освобожденных территориях Донбасса, хотят служить в ДНР.

Об этом сообщил Центр общественных связей МВД ДНР.

В то время как руководство ГУНП Украины скрывается от правосудия, остальные сотрудники остались в своих городах. Сотни правоохранителей желают продолжать служить у себя дома.

После освобождения городов Донбасса сотрудники полиции, не замешанные в преступлениях против ЛДНР, получат возможность продолжить службу в органах внутренних дел Республики.

Например, в Мариуполе полицейские, хорошо знают город, имеют контакт с жителями и сразу же включились в работу. Руководство МВД ДНР уже отметило их добросовестное отношение к исполнению обязанностей, сообщает РусВесна.

Министерство призывает сотрудников украинских органов внутренних дел, которые несут службу на пока ещё оккупированных территориях ДНР, не выполнять преступных приказов руководителей. Им предлагают оказывать любую помощь населению, а также сохранить оружие, транспорт, информационную базу и документы.