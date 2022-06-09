Сегодня, 9 июня продолжается суд на тремя иностранными гражданами, наёмниками Украины, которые участвовали в боевых действиях против ВС РФ и сил ЛНР и ДНР.
Трёх иностранных наёмников — британцев Эндрю Айслина и Шона Пиннера и марроканца Саадуна Брагима, уже доставили в зал Верховного суда ДНР для оглашения приговора.
Накануне Пиннер и Брагим признали свою вину в действиях, направленных на насильственный захват государственной власти. Данная статья в Донецкой Народной Республике предусматривает смертную казнь.
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В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.