Трёх наёмников доставили в зал Верховного суда ДНР для оглашения приговора

Сегодня, 9 июня продолжается суд на тремя иностранными гражданами, наёмниками Украины, которые участвовали в боевых действиях против ВС РФ и сил ЛНР и ДНР.

Трёх иностранных наёмников — британцев Эндрю Айслина и Шона Пиннера и марроканца Саадуна Брагима, уже доставили в зал Верховного суда ДНР для оглашения приговора.

Накануне Пиннер и Брагим признали свою вину в действиях, направленных на насильственный захват государственной власти. Данная статья в Донецкой Народной Республике предусматривает смертную казнь.