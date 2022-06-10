Экс-офицер СБУ: русофобия и идея "лечь под Запад" укоренились после Евромайдана

Киевский режим, который пришёл к власти в 2014 году после Евромайдана, активно начал взращивать в гражданах Украины русофобию и националистические взгляды, заявил экс-офицер СБУ Василий Прозоров.

Как подчеркнул экс-военный, "поползновения" русофобии начались ещё в 1990 году, потом обострились при Викторе Ющенко, а окончательно укоренились в сознании молодёжи после Евромайдана.

"Глядя на победивших сторонников Евромайдана, я осознал, что с ними мне не по пути. Слишком явно прослеживалось стремление "лечь" под Запад, и слишком явная была антироссийская риторика", — пояснил Прозоров в беседе с argumenti. ru.

По словам бывшего военного, из-за повсеместной коррупции и националистических настроений, он создал Центр расследований и проект Ukr Leaks — ресурс с разоблачением преступлений киевского режима. Чем сильно "огорчил" официальных властей.

"Мне неоднократно поступали угрозы, несколько раз украинские СМИ объявляли о том, что я умер", — рассказал Прозоров. — С началом СВО наш канал был внесён в список 50 самых опасных для киевских властей Интернет-ресурсов".

Как подчеркнул экс-офицер, вряд ли на фоне давления западных кураторов, Украина могла избежать конфликта. Кроме того, по словам Прозорова, именно Киев готовился нанести удар первым.

"Свидетельства пленных военнослужащих ВСУ говорят о том, что киевская власть готовила своё наступление на республики Донбасса. И главной задачей этой пропаганды стало формирование образа "унтерменьшей" в лице жителей Донбасса и, в целом, всех русских людей, — резюмировал военный.