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Скибицкий: Киев проигрывает артиллерийскую войну — одно орудие на 15 российских

Силовые структуры

Заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Незалежная проигрывает России "артиллерийскую войну" в Донбассе. По его словам, Киеву остаётся полагаться только на поставки западного оружия.

Скибицкий: Киев проигрывает артиллерийскую войну — одно орудие на 15 российских

Как подчеркнул Скибицкий, ВСУ катастрофически не хватает оружия и боеприпасов.

"Мы проигрываем с точки зрения артиллерии", — пояснил замглавы военной разведки в беседе с The Guardian. — Украина имеет одно артиллерийское орудие на 10-15 российских артиллерийских орудий. Наши западные партнёры отдали нам около 10% того, что у них есть".

Из-за нехватки боеприпасов, по словам Скибицкого, украинская армия вынуждена использовать стандартные натовские снаряды 155 калибра.

"Украина использует от 5000 до 6000 артиллерийских снарядов в день. Европа также поставляет снаряды меньшего калибра", — резюмировал Скибицкий.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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