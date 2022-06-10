Заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Незалежная проигрывает России "артиллерийскую войну" в Донбассе. По его словам, Киеву остаётся полагаться только на поставки западного оружия.
Как подчеркнул Скибицкий, ВСУ катастрофически не хватает оружия и боеприпасов.
"Мы проигрываем с точки зрения артиллерии", — пояснил замглавы военной разведки в беседе с The Guardian. — Украина имеет одно артиллерийское орудие на 10-15 российских артиллерийских орудий. Наши западные партнёры отдали нам около 10% того, что у них есть".
Из-за нехватки боеприпасов, по словам Скибицкого, украинская армия вынуждена использовать стандартные натовские снаряды 155 калибра.
"Украина использует от 5000 до 6000 артиллерийских снарядов в день. Европа также поставляет снаряды меньшего калибра", — резюмировал Скибицкий.
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