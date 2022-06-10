Пленный боец ВСУ рассказал об ужасных условиях в окопах: "Выкопали себе могилки"

Алескандр Ульянов-Симоненко с позывным "Симон" служил в батальоне "Донбасс". Военнослужащий попал в плен возле Еленовки.

Боец рассказывает, что поступил приказ штурмовать взводный опорный пункт (ВОП), который заняли ВС РФ:

"Чуть больше, чем через сутки нас отправили штурмовать. А смысл? Смысл какой, если больше суток прошло, уже укрепились там полностью, вы отправляетесь просто на смерть".

Командиры сказали солдатам окопаться и укрепить позиции, выдав 3 лопаты на 30 человек. "Симон" рассказывает, что они "выкопали себе могилки", укрывались в них сеном, чтобы не замёрзнуть, так как спальными мешками взвод не обеспечили. На просьбы солдат дать воды и еды, командование каждый день отвечало: "Завтра привезём". До попадания в плен Ульянова-Симоненко не ел и не пил три дня.

"Сделали бутерброд, разогрели сухпай, бульон с тефтелями, что-то наподобие. Напоили-накормили, и не один раз", — рассказывает солдат подробности в беседе с "Украина.ру".

Пленный сообщает, что на позиции бросали даже раненых и солдат без конечностей.