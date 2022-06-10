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Российская авиация за сутки уничтожила 150 боевиков ВСУ

Силовые структуры

ВКС РФ уничтожили более 150 боевиков ВСУ, ракетные войска и артиллерия ликвидировали 350 националистов.

Российская авиация за сутки уничтожила 150 боевиков ВСУ

Об этом сообщило Минобороны РФ.

"В результате ударов авиации уничтожены более 150 националистов, 6 танков, 4 орудия полевой артиллерии, 2 установки украинских РСЗО "Град", — заявил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РВСН и артиллеристами также были поражены 138 огневых позиций артиллерии украинской армии и 62 пункта управления. За сутки нанесены удары по 303 районам сосредоточения военной техники и живой силы, отмечает ведомство.

Помимо этого, российская авиация высокоточными ракетами уничтожила ВВС Украины на военном аэродроме Днепропетровска.

Глава украинского министерства обороны Алексей Резников накануне констатировал, что "ситуация на фронте крайне тяжёлая".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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