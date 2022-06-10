Военный эксперт Леонков: ВСУ не могут вести интенсивный обстрел по ВС РФ

РСЗО "градовского" типа были доставлены из Польши и Словаки для нужд ВСУ на Украину. Максимальная дальность их стрельбы доходит до 30 километров, они способны нанести серьёзный урон. Однако боеприпасы у противника заканчиваются, сообщает военный эксперт Алексей Леонков.

Вести интенсивный обстрел по скоплениям российских войск ВСУ не могут, так как снарядов нужно огромное количество.

"Даже если бы у них было собственное производство снарядов, они всё равно не могли бы вести интенсивный обстрел. И даже западная пресса об этом говорит. Для того, чтобы такие комплексы могли эффективно воздействовать на укрепрайон, нужно как минимум 300 снарядов, а для его уничтожения их нужно в 2-3 раза больше", — цитирует Леонкова "Украина.ру".

А пока ВСУ вынуждены наносить удары по городам, так как снаряд там найдёт свою цель в любом случае, чего нельзя сказать о местах, в которых находятся бойцы ВС РФ.