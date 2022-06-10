Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что западные политики "включили заднюю" из-за предупреждения российских властей по поставкам РСЗО HIMARS США Киеву.
"Если мы говорим про системы HIMARS, планировалось поставить 100 единиц, сказали, что поставят четыре единицы. Но вот уже прошло несколько дней, а подтверждения о том, что "Хаймарсы" пришли на территорию Украины, нет", — подчеркнул специалист, слова которого приводит "Военное дело".
Как напомнил Леонков, Москва отмечала, что в случае ударов системами HIMARS по территории нашей страны ВС России обстреляют центры, в которых политики принимают решения. Эти цели расположены не на Украине, пояснил эксперт.
Ранее представитель РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов призвал не доверять обещаниям Киева не использовать РСЗО HIMARS против России.
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