Гаврилов: обещаниям Киева не наносить удары по РФ с помощью HIMARS "грош цена"

Словам Киева о том, что ВСУ не будут применять реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS против РФ, не стоит доверять. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский пообещал не использовать РСЗО HIMARS для нанесения ударов по целям, расположенным на территории РФ. Он отметил, что боевые действия не ведутся на российских землях.

"То, что они не будут использовать HIMARS на территории Российской Федерации… Этим украинским словам грош цена", — сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сообщалось, что в ближайшие недели США передадут Украине системы HIMARS, способные поражать цели на расстоянии 80 километров. По словам российского лидера Владимира Путина, ВС РФ нанесут удары по новым объектам в случае поставок Киеву ракет большой дальности.