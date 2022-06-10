Евсеев: у ВСУ достаточно артиллерийского орудия, чтобы убивать мирных жителей

Представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что ВСУ истратили практически все артиллерийские боеприпасы и рассчитывают на помощь стран коллективного Запада. Он подчеркнул, что теперь судьба Незалежной зависит только от вооружения НАТО.

"Украина имеет одно артиллерийское орудие на 10-15 российских артиллерийских орудий. Наши западные партнёры отдали нам около 10% того, что у них есть", — сообщил замглавы военной разведки в беседе с The Guardian.

Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции Института стран СНГ Владимир Евсеев прокомментировал в интервью Pravda.Ru заявление Скибицкого и отметил, что рассуждения замглавы военной разведки довольно субъективны. Украинские боевики продолжают обстреливать населённые пункты именно из артиллерийского орудия, следовательно, боеприпасов у ВСУ предостаточно.

"Вся проблема в том, что у них нет артиллерийских орудий, чтобы противостоять Российской Федерации. Но добивать мирное население у них орудие есть", — отметил собеседник Pravda.Ru.

Евсеев убеждён, что западные страны поставляют вооружение на Украину не для того, чтобы боевики ВСУ смогли противостоять российской армии. По его мнению, НАТО накачивает Киев оружием, чтобы националисты открывали огонь по мирному населению. Эксперт назвал западные государства "преступниками", поскольку из-за их действий гибнут простые люди. Также Евсеев отметил, что во время отступления украинские силовики регулярно бросают свои позиции и оружие.

"Иногда личный состав расстреливают свои же националисты, как было в Святогорске, когда расстреливали из пулемётов людей, которые переправлялись через Северский Донец. Поэтому орудие у них есть", — заявил эксперт.

Даже если Запад выполнит просьбы Скибицкого и поставит на Украину необходимое вооружение, то его будет некому обслуживать. Профессиональных военных в рядах ВСУ становится всё меньше. На их места приходят призывники, которые не имеют никакого военного опыта.

"Это чисто политический заказ: давайте поставляйте нам больше вооружений, а мы при этом будем отступать. Кто отступающей армии будет поставлять массово вооружение?" — заключил Евсеев.