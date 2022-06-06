Ходаковский заявил о небоеспособности трети украинских войск

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что украинская армия стремительно истощается. Он предупредил киевский режим, что в скором времени ВСУ могут полностью утратить свою боеспособность.

Несмотря на то, что численность ВСУ остаётся приблизительно такой же как и до начала спецоперации за счёт многочисленных волн мобилизации, состояние боеспособных группировок меняется в худшую сторону. По словам Ходаковского, около 30% всех кадровых подразделений ВСУ стали небоеспособными.

"Я думаю, что через какое-то время там подавляющее большинство будет тех, кто набраны с городов и весей и едва умеют держать автомат", — приводит слова Ходаковского Телеграм-канал "Пул N3".