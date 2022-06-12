Подоляк: Киев хочет получить от западных стран порядка 300 РСЗО для ВСУ

Киев хотел бы получить от западных стран около 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В интервью британской газете The Daily Telegraph он отметил, что на сегодняшний день примерно 90 процентов боевых потерь в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ) обусловлены эффективной работой артиллерии РФ, превосходящей по своей мощи украинскую технику.

"Что касается РСЗО, то нам нужны не три или четыре системы, а порядка 300", — подчеркнул Подоляк.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков предположил, что западные политики "включили заднюю" после предупреждения российских властей по поставками РСЗО HIMARS Украине. Он напомнил, что изначально США планировали передать Киеву 100 систем, но затем согласились поставить лишь четыре комплекса.

Президент РФ Владимир Путин пообещал нанести удары по новым объектам ВСУ, если Запад направит на Украину ракеты большой дальности.