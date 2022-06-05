Путин: армия РФ ответит в случае поставок Украине ракет большей дальности

Российская армия нанесёт удары по новым объектам на Украине в случае поставок Киеву ракет большой дальности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, американские РСЗО кардинально не изменят ситуацию на Украине. Как отметил Путин, цель таких поставок — восполнить потери украинской боевой техники.

При этом он подчеркнул: США планируют передать Киеву ракеты дальностью 45-70 километров.

"Если они будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", — сказал президент в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

Ранее сообщалось, что власти США хотят предоставить Украине ракеты HIMARS. Американские политики призвали Киев не наносить удары по российской территории с помощью этого оборудования.