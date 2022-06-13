ВКС России разбомбили три склада ВСУ с боеприпасами под Николаевым

Авиация ВКС России уничтожила сразу три склада с боеприпасами украинских вооруженных формирований в окрестностях города Николаев.

С помощью точных авиационных ударов российские лётчики смогли нанести внушительный урон украинским националистам, уничтожив большое количество боеприпасов, пишет Telegram-канал "Херсонский вестник".

Также сообщается, что были ликвидированы скопления националистов под Николаевом и уничтожена военная техника ВСУ. Помимо личного состава украинская армия потеряла два танка, восемь автомобилей и три склада с боеприпасами.

Ещё один схрон с западным вооружением накануне был взорван в Тернопольской области Украины. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, высокоточные ракеты "Калибр" уничтожили крупный склад, на котором хранилось иностранное оружие, поставленное киевскому режиму из США и европейских стран.