Армия РФ уничтожила "Калибрами" склад с западными ПТРК и ПЗРК на Украине

Российские военные уничтожили крупный склад с западным оружием в Тернопольской области Украины. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

На брифинге он отметил, что армия РФ применила ракеты "Калибр" в ходе выполнения боевых задач. По его словам, в результате удара уничтожены противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) и артиллерийские снаряды к системам вооружений.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населённого пункта Чортков Тернопольской области российские военные уничтожили крупный склад с техникой, поставленной киевскому режиму из США и европейских стран", — подтвердил Конашенков.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что Воздушно-космические силы России нанесли ракетный удар по военному аэродрому "Днепр" и технике ВВС Украины. Кроме того, в ведомстве подчеркнули: неподалёку от Харькова российские солдаты уничтожили производственные мощности предприятия по восстановлению оборудования ВСУ.