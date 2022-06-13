Украинские СМИ: армия России громит оборону ВСУ с помощью "огневого вала"

Союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР вернулись к своей старой тактике ведения боев — "огневому валу", сообщают украинские издания.

Один из киевских пропагандистов, которого в местных СМИ называют военным экспертом, Олег Жданов отметил изменения в тактике российских военных. По его словам, наступающие действуют осторожно, стремясь снизить потери среди личного состава.

"Они начали более мощно наносить нам огневое поражение. Они собрали много артиллерии, усиливают удары авиации", — признал Жданов.

Российские бойцы идут в атаку уже после того, как "огневой вал" прокатится по позициям украинских вооруженных формирований.

Это удивляет, но украинская пропаганда может говорить правду. Позиции националистов в Донбассе сейчас на самом деле подвергают массированным ударам авиации и артиллерии ВС РФ, а только затем начинается наступление.