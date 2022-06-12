Российские войска установят полный контроль над всей территорией ЛНР в течении нескольких недель, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
"Россия получит контроль над всей Луганской областью в течение нескольких недель, поскольку Украина несет тяжелые потери, а ее запасы боеприпасов истощаются", — цитирует военного чиновника американское издание The Washington Post.
На зачистку Северодонецка и Лисичанска союзным войскам ВС РФ и ополчения ЛДНР понадобится не более семи дней, уточнил представитель Минобороны США. Таким образом российская займёт новые рубежи, которые будут держаться некоторое время, добавил он.
Что касается успешных контратак ВСУ в Херсонской области, эта информация может являться частью украинской пропаганды, отмечают авторы материала.
"Утверждение Херсонского горсовета о взятии под контроль села Таврического не может быть проверено независимо", — признают американские журналисты.
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