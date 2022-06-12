The Washington Post: Пентагон заявил, что ВС РФ зачистят ЛНР за считанные недели

Российские войска установят полный контроль над всей территорией ЛНР в течении нескольких недель, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

"Россия получит контроль над всей Луганской областью в течение нескольких недель, поскольку Украина несет тяжелые потери, а ее запасы боеприпасов истощаются", — цитирует военного чиновника американское издание The Washington Post.

На зачистку Северодонецка и Лисичанска союзным войскам ВС РФ и ополчения ЛДНР понадобится не более семи дней, уточнил представитель Минобороны США. Таким образом российская займёт новые рубежи, которые будут держаться некоторое время, добавил он.

Что касается успешных контратак ВСУ в Херсонской области, эта информация может являться частью украинской пропаганды, отмечают авторы материала.

"Утверждение Херсонского горсовета о взятии под контроль села Таврического не может быть проверено независимо", — признают американские журналисты.