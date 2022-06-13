Армия России нанесла по ВСУ удары "Ланцетами"

Российские Вооружённые силы применили против украинских бандеровцев высокоточные барражирующие "Ланцеты".

Боеприпасы "Ланцет" были задействованы для ударов по боевикам армии Украины, сообщает ИА "Anna News".

Против ВСУ применяют не только базовую версию барражирующего боеприпаса с массой боевой части в 1 килограмм, но и более мощные беспилотники "Ланцет-3". Это вооружение успешное применяется при ударах по удалённым целям на земле.

Пресс-служба корпорации "Ростех" сообщает, что российские барражирующие "Ланцеты" и "КУБы" успешно используют в специальной военной операции на Украине. Эти БПЛА запускаются и с земли, и с морских носителей. Российские войска могут ударить по морским целям у побережья.

Напомним, первые российские высокоточные боеприпасы "Ланцет" показали себя в боевых действиях в Сирии.