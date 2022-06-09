Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что береговая линия украинской обороны усилена противокорабельными ракетными комплексами Harpoon из США.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими "Нептунами" уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии", — пишет глава Минобороны Украины в социальной сети.
Ранее спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявлял, что Украина уже получила Harpoon. Полученных "Гарпунов" уже достаточно, и ВСУ якобы уже могут уничтожить весь ЧФ ВМФ России. Также рассматривается вопрос о принятии на вооружение ракет Harpoon одним из подразделений нацгвардии, дислоцирующимся в Одессе.
Характерно что ракета Harpoon может запускаться из разных пусковых установок.
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