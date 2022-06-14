Пушилин: бойцы "Азова"* признаются в своих преступлениях

Боевики "Азова"* дают показания и признаются в преступлениях, которые совершали не только они сами, но и их сослуживцы. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он пояснил, что материала для трибунала набрано уже достаточно, и процесс вскоре может начаться.

По словам Пушилина, к "азовцам"* приходит осознание, что киевский режим их бросил и предал, а все обещания, которые им давали украинские власти, — пустой трёп.

Для жителей ДНР очень важно, знать, что преступники предстанут перед судом, отметил глава Республики.

Он также добавил, что бойцы ВСУ стали сдаваться в плен более активно, а сдерживает их только одно — страх выстрелов в спину.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.