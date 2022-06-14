Осуждённый в Донецкой Народной Республике гражданин Марокко Брагин Саадун оказался и гражданином Украины, сообщили марокканские СМИ. Согласно информации, он имел два паспорта.
Кроме того, согласно сообщению посольства королевства в Киеве, Саадуна никто не принуждал вступать в ВСУ и воевать он пошёл по собственному желанию.
"Он также указал, что имеет украинское гражданство, что является информацией, подтверждённой и его отцом", — пояснили агентству MAP в посольстве Марокко в Киеве.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что троих иностранных наёмников, которые, вели боевые действия на стороне ВСУ, в ДНР приговорили к смертной казни. У осуждённых есть месяц на то, чтобы обжаловать постановление суда.
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