Осуждённый в ДНР наёмник-марокканец оказался гражданином Украины

Осуждённый в Донецкой Народной Республике гражданин Марокко Брагин Саадун оказался и гражданином Украины, сообщили марокканские СМИ. Согласно информации, он имел два паспорта.

Кроме того, согласно сообщению посольства королевства в Киеве, Саадуна никто не принуждал вступать в ВСУ и воевать он пошёл по собственному желанию.

"Он также указал, что имеет украинское гражданство, что является информацией, подтверждённой и его отцом", — пояснили агентству MAP в посольстве Марокко в Киеве.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что троих иностранных наёмников, которые, вели боевые действия на стороне ВСУ, в ДНР приговорили к смертной казни. У осуждённых есть месяц на то, чтобы обжаловать постановление суда.