Кедми: приговорённым к смертной казни наёмникам придётся выкручиваться самим

Британия не нуждается в своих наёмниках, осуждённых в ДНР и приговорённых к смертной казни, заявил израильский военно-политический эксперт Яков Кедми. По его словам, Лондон до сих пор не обратился к властям Донецкой Народной Республики или в МИД РФ.

Как подчеркнул военный эксперт, у Британии несколько шансов попытаться вернуть своих граждан, но кроме, как переговоров с Киевом, Лондон ничего не предпринял.

"У защиты иностранных наёмников, получивших приговор в ДНР, есть месяц для подачи апелляции и рассмотрения её в суде. Также есть шанс просить о помиловании главу ДНР. Скорее всего, наёмникам придётся выкручиваться самим, или Британии придётся вступить в диалог с властями ДНР", — пояснил эксперт.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что сразу несколько стран выразили протест в отношении вердикта суда ДНР о смертной казни иностранных наёмников. В том числе осуждение пришло из Лондона. Однако согласно информации, британские власти так и не предприняли попытку выйти на связь с властями Донецкой Народной Республики.