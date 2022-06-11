Верещук высказалась о судьбе приговорённых к смертной казни: "Обменяем!"

Украинский министр реинтеграции Ирина Верещук высказалась о судьбе двух граждан Великобритании и гражданина Марокко, которые были приговорены к смертной казни в ДНР.

"Мне что-то подсказывает, что, в конце концов, так или иначе, рано или поздно, эти три военнослужащих будут обменяны (или иным образом попадут домой)", — заявила глава министерства.

Напомним, наёмники из Великобритании Шон Пиннер и Эйден Эслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим сдались в плен в Мариуполе.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил граждан Британии и марокканца, воевавших в Донбассе на стороне киевского режима, к смертной казни. Боевики признаны виновными по нескольким уголовным статьям, включая действия, направленные на захват власти и наёмничество.