Подполковник ЛНР: эвакуация гражданских с "Азота" невозможна, ВСУ взорвали мост

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко прокомментировал заявление Киева о намерении организовать эвакуацию мирных жителей, находящихся на территории предприятия "Азот" в Северодонецке.

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогут эвакуировать гражданских, так как недавно они взорвали мост при отступлении. Он добавил, что мирные жители на "Азоте" находятся в заложниках. Украинские националисты, пояснил Марочко, отказываются отпускать их.

"Украина пытается договориться об эвакуации этих людей на подконтрольную себе территорию, но это абсолютно не соответствует действительности, поскольку буквально вчера украинские националисты взорвали последний мост", — сказал подполковник в эфире телеканала "Россия 24".

Как отметил Марочко, для эвакуации гражданского населения необходимо открыть "зелёные коридоры" в сторону населённого пункта Сватово.

Ранее покинувшая бомбоубежище завода семейная пара сообщила, что на территории "Азота" находится большая половина Северодонецка.