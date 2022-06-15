19fortyFive: ФРГ блокирует поставки Leopard Киеву из-за их состояния

Испания заявила о том, что намерена поставить Украине более 40 танков Leopard 2A4, однако, Берлин так и не одобрил "сделку". По мнению американских аналитиков, это может быть связано с тем, что машины немецкого производства не совсем в "первоклассном" состоянии.

Как подчеркнули аналитики, если танки действительно требуют ремонта, то Берлин будет обязан поставить к ним запчасти и боеприпасы.

"Похоже, что Берлин проявляет более осторожный подход в отношении танков Leopard, поскольку это будет первый случай, когда член НАТО поставит то, что считается "современным" ОБТ", — пояснили аналитики 19fortyFive. — Под вопросом тот факт, что танки немецкого производства не совсем в первоклассном состоянии и потребуют ремонта".

Согласно информации, Испания закупила 108 "Леопардов" у ФРГ ещё в 90-х годах. С тех пор 40 из них остались "не востребованы". Именно эти машины Мадрид был намерен направить в Незалежную.

"С учётом этих факторов, по крайней мере, на данный момент, кажется, что эти испанские "Леопарды" не станут откусывать от русского медведя", — резюмировали аналитики.