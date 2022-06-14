Сладков: обстрелами Донецка ВСУ хотят спровоцировать Россию на ответный удар

Смысл в жестоком обстреле Донецка, которому подвергся город 13 июня, в том, чтобы спровоцировать Россию на ответный удар накануне визита западных лидеров. Такое мнение высказал военный журналист Александр Сладков.

Он заметил, что в Киев вскоре собирается заехать самая высокая по составу западная делегация из лидеров Германии, Италии и Франции.

"Нас вызывали на ответный огонь, чтоб продемонстрировать импортным президентам "кровавую политику" Москвы", — написал военкор в своих соцсетях.

Репортёр добавил, что сам в запале призывал нанести ответные удары по Киеву, и признал свою неправоту. Поступить следует по-другому, считает он.

"Надо подождать отъезда этих слуг США, а потом пустить Украине юшку, хорошо пустить, чтоб умылись там все, от солдата и до маршала", — заключил Сладков.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец призвал публично расстреливать иностранных наёмников, воюющих за Украину.