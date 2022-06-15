Ходаковский: ВСУ придерживаются простой тактики, отдавая малые населённые пункты

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что украинские войска в ходе военной спецоперации российской армии используют примитивную тактику. ВСУ отступают из малых населённых пунктов, таким образом заманивая союзные силы России и Народной милиции. Затем противник начинает атаку.

"Начинает разматывать, стоит нам туда зайти. Среди местного населения сельских районов хватает "стукачей", которые тут же сдают наших при их появлении в селе, и начинается свистопляска", — указал комбат с своём Телеграм-канале.

Ходаковский отметил, что военнослужащие ВСУ ведут себя довольно дерзко в плане радиоэлектронной защиты на статичных участках. Это позволяет противнику ощущать себя более комфортно в воздушном пространстве в некоторых регионах.

"На направлениях наступления сосредоточен более значительный ресурс, и там преимущество по огню за нами", — объяснил комбат.