Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что украинские войска в ходе военной спецоперации российской армии используют примитивную тактику. ВСУ отступают из малых населённых пунктов, таким образом заманивая союзные силы России и Народной милиции. Затем противник начинает атаку.
"Начинает разматывать, стоит нам туда зайти. Среди местного населения сельских районов хватает "стукачей", которые тут же сдают наших при их появлении в селе, и начинается свистопляска", — указал комбат с своём Телеграм-канале.
Ходаковский отметил, что военнослужащие ВСУ ведут себя довольно дерзко в плане радиоэлектронной защиты на статичных участках. Это позволяет противнику ощущать себя более комфортно в воздушном пространстве в некоторых регионах.
"На направлениях наступления сосредоточен более значительный ресурс, и там преимущество по огню за нами", — объяснил комбат.
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