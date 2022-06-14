Яков Кедми: приказы по спецоперации на Украине кардинально изменились

Бывший руководитель израильской службы "Натив", политолог Яков Кедми заявил, что приказы российским солдатам, которые участвуют в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, кардинально изменились.

"Сегодня приказы российским войскам — уничтожить украинскую армию", — сообщил Кедми в беседе с журналистом Александром Вальдманом.

Сейчас на украинские позиции осуществляются выход только в том случае, если там уже нет украинских боевиков, поэтому у солдат ВСУ только два выхода: уйти или погибнуть.

Кедми подчеркнул, что в ходе военной спецоперации зафиксированы колоссальные потери среди украинских военных и минимальные среди российских. По его мнению, киевский режим не сможет изменить ситуацию в свою пользу, и это уже осознают западные кураторы Незалежной.