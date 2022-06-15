Арестович: пока Запад передаёт Украине 100 гаубиц, ВС РФ уже уничтожают 600

Рупор украинской пропаганды Алексей Арестович признал, что западные страны решили пересмотреть свои цели в конфликте на Украине и больше не ведут Киев к победе.

Сейчас, по словам Арестовича, Соединённые Штаты и Евросоюз поставляют недостаточно оружия для победы над российской армией. Новая цель Запада — ослабить Москву, чтобы посадить за стол переговоров с Киевом, причём Кремль должен иметь слабую позицию.

Киевский пропагандист насчитал три причины происходящему. Во-первых, санкционные возможности западной коалиции оказались ограничены, а способ прожить без российских углеводородов так и не был найден. Во-вторых, именно на экономическое оружие была сделана основная ставка.

Что касается вооружения для поля боя, у Запада попросту отсутствует возможность поставлять его в достаточном количестве.

"Они нам дают 100 гаубиц, россияне — 600 снимают с вооружения", — признался Арестович.

В Вашингтоне и Брюсселе наконец осознали, что дальнейшая помощь Украине потребует на много больших затрат, чем было запланировано заранее.