Премьер Греции Мицотакис пообещал отправить Украине более 20 бронемашин

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что власти республики передадут Киеву 20-30 бронемашин. Их заменят современной немецкой техникой, добавил премьер-министр.

"Речь идёт об очень малом количестве (бронемашин. — Прим. ред.)", — подчеркнул греческий политик, слова которого приводит ERT.

Как отметил Мицотакис, власти Германии поддержали предложение Греции о военной помощи Украине. Таким образом представители Афин не только оказывают поддержку Киеву, но и укрепляют оборону своей страны, сказал премьер.

Ранее в издании "Военное обозрение" заявили, что европейские политики намерены сократить поставки техники ВСУ. Причиной послужило увеличение числа ударов армии России по западному вооружению.