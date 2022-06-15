Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что власти республики передадут Киеву 20-30 бронемашин. Их заменят современной немецкой техникой, добавил премьер-министр.
"Речь идёт об очень малом количестве (бронемашин. — Прим. ред.)", — подчеркнул греческий политик, слова которого приводит ERT.
Как отметил Мицотакис, власти Германии поддержали предложение Греции о военной помощи Украине. Таким образом представители Афин не только оказывают поддержку Киеву, но и укрепляют оборону своей страны, сказал премьер.
Ранее в издании "Военное обозрение" заявили, что европейские политики намерены сократить поставки техники ВСУ. Причиной послужило увеличение числа ударов армии России по западному вооружению.
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