Греческая газета Estia опубликовала свидетельства преступлений националистического батальона "Азова"* в Мариуполе.
Издание побеседовало, в частности, с Натальей Папакицей, председателем греческого общества посёлка Сартана, которая вместе с десятками людей провела 33 дня в заложниках в подвале одного из домов города.
"Я видела, как какие-то мужчины и женщины без опознавательных знаков, в чёрной одежде, с картами в руках советовали "Азову"*, где установить пушки. Они стреляли в направлении левого берега", — заявила женщина.
Наталья предполагает, что эти неизвестные могли быть англичанами или поляками.
По её словам, боевики не давали мирным жителям уйти, а русскоязычных "грязно оскорбляли". Пока "азовцы"* грабили квартиры, людям, чтобы выжить, приходилось собирать снег и добывать из него воду, отметила она.
В какой-то момент они решили бежать группой.
"Когда мы наконец добрались до первого российского поста, нам дали воду, нас накормили", — говорит Папакица.
В итоге гречанка добралась до Крыма.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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