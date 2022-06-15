ВСУ теряет в ЛДНР ранеными и убитыми до тысячи солдат ежедневно.
Об этом сообщает издание Аxios, ссылаясь на слова депутата Верховной Рады, главы фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамию.
Погибших каждый день — от 200 до 500 человек. Потери сильно выросли за последние полмесяца, говорит парламентарий.
Однако у Украины "есть цифры для продолжения борьбы" — Вооружённые силы Украины мобилизовали миллион человек и планируют мобилизовать еще 2 миллиона граждан.
А для переговоров еще не время, уверен Арахамия.
"Наша переговорная позиция на самом деле довольно слабая, поэтому мы не хотим садиться за стол переговоров, если мы находимся в таком положении. Мы должны каким-то образом обратить его вспять", — заявил руководитель правящей партии Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.