Арахамия: ВСУ только в Донбассе теряют до 1000 военных в сутки

ВСУ теряет в ЛДНР ранеными и убитыми до тысячи солдат ежедневно.

Об этом сообщает издание Аxios, ссылаясь на слова депутата Верховной Рады, главы фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамию.

Погибших каждый день — от 200 до 500 человек. Потери сильно выросли за последние полмесяца, говорит парламентарий.

Однако у Украины "есть цифры для продолжения борьбы" — Вооружённые силы Украины мобилизовали миллион человек и планируют мобилизовать еще 2 миллиона граждан.

А для переговоров еще не время, уверен Арахамия.

"Наша переговорная позиция на самом деле довольно слабая, поэтому мы не хотим садиться за стол переговоров, если мы находимся в таком положении. Мы должны каким-то образом обратить его вспять", — заявил руководитель правящей партии Украины.