Подоляка: до взятия Артёмовска остались считанные часы, ВСУ бегут из города

Ночью союзные войска ВС РФ и ополчения ЛДНР совершили мощный бросок и подошли к окраинам Артёмовска. Украинский Генштаб объявил о срочной эвакуации ВСУ.

Военный эксперт Юрий Подоляка рассказал, что союзникам удалось занять село Вершина и рано утром войти в населённый пункт Зайцево. Успешный и быстрый прорыв стал полной неожиданностью для командования ВСУ, уточнил специалист, ранее на этом направлении российские части так быстро не наступали.

Сложившееся положение ставит под большой вопрос возможность обороны города Артёмовск, недавно переименованного в Бахмут. По сообщениям местных жителей, среди националистов распространяется срочный приказ об эвакуации.

Подоляка уверен, что "нового Северодонецка" из города не получится. Вооруженные силы РФ наступают с высот, а Артёмовск лежит в низине и оборонять его крайне неудобно.

"Похоже, ВСУ здесь ждут ещё несколько неприятных сюрпризов", — резюмировал эксперт.