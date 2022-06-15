Союзные силы российской армии и подразделений республиканской Народной милиции наступают на город Артёмовск, который был переименован киевским режимом в Бахмут. На подступах к городу начались артиллерийские бои.
Украинские боевики уже стянули на окраины некоторые типы артиллерийского орудия. Также гаубицы размещены в самом Артёмовске.
Наступление союзных войск разворачивается в районе трассы Т1302. Основная задача подразделений ВС РФ и Народной милиции заключается в лишении противника коммуникации по направлению Северодонецк — Лисичанск.
В местно Телеграм-канале "Бахмут — Артёмовск" опубликованы кадры боевых действий, а также вооружение ВСУ на улицах города.
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