Союзные войска РФ и НМ наступают на Артёмовск, идут артиллерийские бои

Союзные силы российской армии и подразделений республиканской Народной милиции наступают на город Артёмовск, который был переименован киевским режимом в Бахмут. На подступах к городу начались артиллерийские бои.

Украинские боевики уже стянули на окраины некоторые типы артиллерийского орудия. Также гаубицы размещены в самом Артёмовске.

Наступление союзных войск разворачивается в районе трассы Т1302. Основная задача подразделений ВС РФ и Народной милиции заключается в лишении противника коммуникации по направлению Северодонецк — Лисичанск.

В местно Телеграм-канале "Бахмут — Артёмовск" опубликованы кадры боевых действий, а также вооружение ВСУ на улицах города.