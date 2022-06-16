РИА Новости ноказало первые кадры в промзоне химзавода "Азот"

Боевики ВСУ продолжают укрываться в бункерах химического завода "Азот" в Северодонецке.

Корреспондент РИА Новости снял первое видео в промышленной зоне предприятия, которое контролируется бандеровцами.

На ролике видна окраина промзоны — электроподстанция и гаражи, двери которых распахнуты, ВСУшников не видно. Слышны звуки артстрельбы.

Боец НМ Луганской Народной Республики, сопровождающий корреспондента, рассказал, что выстрелы слышны со стороны города Лисичанска, где располагаются позиции украинской армии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен