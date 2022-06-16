В результате специальной операции России на Украине по защите людей, демилитаризации и денацификации страны, Запад начал предлагать Киеву договариваться с Москвой, уступить территории, что свидетельствует о его поражении.
"Это признание военного поражения. Ни много ни мало. Я могу сказать, что у Запада было фактически три таких вот рубежа, которые можно рассматривать как военное поражение", — цитирует слова военного эксперта и доктора военных наук Константина Сивкова "Военное дело".
По его словам, первым этапом было начало СВО, когда ВС РФ разгромили украинских военных и заняли превосходство в воздухе и вышли на направление Киев-Херсон в сжатые сроки.
"Расчёт у них был на то, что ВСУ проведут хорошую артиллерийскую подготовку, деморализует население, разгромит Донецкую и Луганскую Народные республики, и выйдет на границы с Россией. На этом фоне в России начнутся социально-политические беспорядки, напряжение, где рейтинг Путина резко упадёт", — пояснил эксперт.
Второй этап поражения заключается в том, что Западу не удалось расшатать обстановку в РФ, несмотря на антироссийские санкции и информационную войну.
"Месяц-полтора тому назад стало понятно, что эта задача не решена. То есть экономическая атака была отбита с тяжелыми экономическими потерями для агрессора", — отметил собеседник издания.
Следующим этапом был расчёт на то, что Россия повязнет в противостоянии с Украиной и её силы будут истощены, но и здесь их планы рухнули, сказал Сивков.
По мнению эксперта, Запад прекрасно понимает, что потерпел поражение, поэтому призывает Киев отдать России некоторые территории, чтобы сохранить хотя бы часть Украины.
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