Гуманитарный коридор из Северодонецка пока не заработал, сообщил глава МИД Луганской Народной Республики Владислав Дейнего. По его словам, "путь" для эвакуации открывали несколько раз за последние дни, но о нём люди просто не знают.
По словам Дейнего, вчера по коридору не вышел никто, а 15 июня лишь один человек.
"Позавчера был открыт коридор, и что? Вышел один дедушка, 74 года. Что значит планировать новые? Вчера открыли, он не сработал. Его не то что заблокировали, о нём даже не знал никто из тех, кто находится там из гражданских", — пояснил глава МИД ЛНР РИА Новости.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление "губернатора в изгнании" ЛНР о том, что эвакуация с завода "Азот" стала невозможна из-за якобы ожесточённых боёв. По его словам, тому, кто решится выйти, грозит смерть.
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