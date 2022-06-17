Глава МИД ЛНР: гражданские в Северодонецке не знают от гуманитарном коридоре

Гуманитарный коридор из Северодонецка пока не заработал, сообщил глава МИД Луганской Народной Республики Владислав Дейнего. По его словам, "путь" для эвакуации открывали несколько раз за последние дни, но о нём люди просто не знают.

По словам Дейнего, вчера по коридору не вышел никто, а 15 июня лишь один человек.

"Позавчера был открыт коридор, и что? Вышел один дедушка, 74 года. Что значит планировать новые? Вчера открыли, он не сработал. Его не то что заблокировали, о нём даже не знал никто из тех, кто находится там из гражданских", — пояснил глава МИД ЛНР РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление "губернатора в изгнании" ЛНР о том, что эвакуация с завода "Азот" стала невозможна из-за якобы ожесточённых боёв. По его словам, тому, кто решится выйти, грозит смерть.