CNN: Резников уверен, что с новым оружием Киев вернёт территории

Вооружение из Соединённых Штатов поможет Украине вернуть потерянные территории, включая Крым и Донбасс.

Об этом в Брюсселе в интервью CNN сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы собираемся освободить все наши территории, включая Крым. Крым является стратегической целью для Украины. Первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение российских войск. Второй этап в том, чтобы отбросить российские войска на их позиции перед 24 февраля. На третьем этапе, будут проведены обсуждения с партнерами Украины, как освободить территории, включая Крым", — заявил глава минобороны Украины.

Украинские официальные лица заявляют, что не будут использовать оружие для нападения на Россию, однако Украина не считает Крым российской территорией, отметил Резников.

"Россияне увидят это в Херсоне, в Запорожье, в Мариуполе. Это украинские земли, и Крым тоже украинская земля", — подытожил военный министр.