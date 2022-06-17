Кадыров о текущем состоянии ВСУ: "По всем пунктам одни минусы"

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что все больше украинских военных стремятся сдаться в плен ВС РФ, потому что это, по словам ВСУшников, лучше, "чем дожидаться смерти в сырых окопах".

Кадыров подчеркнул, что многие большинства украинских военнопленных в этом вопросе совпадает. Судя по их рассказам, почти все они почти сразу после получения повестки оказались на передовой, не имея для этого ни опыта, ни оружия.

"В ходе разговора систематически выясняются интересные подробности о состоянии вооруженных сил Украины, реальных потерях и расположении духа солдат. По всем пунктам одни минусы", — сказал Кадыров.

Также глава Чечни подчеркнул, что всё чаще становится известно о случаях расстрела украинских военных, которые приняли решение сдаться в плен.

Кадыров отметил, что все своими глазами могут увидеть опубликованные кадры допроса. Он обратил внимание, что там нет "никаких автоматов, приставленных к вискам, избиений и тем более оскорблений", потому что российские военные, в отличие от украинских, понимают, что такое "человеческое отношение".