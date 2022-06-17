НМ ЛНР: отряды ВСУ на комбинате "Азот" начали сдаваться в плен

Подразделения боевиков, окружённые на территории промзоны завода "Азот" в Северодонецке, начали сдаваться в плен. Об этом сообщает сегодня армия Луганской Народной Республики.

В распространённом в соцсетях заявлении, отмечается, что в плен сдаются отдельные отряды ВСУ. Других подробностей пока не приводится. В Минобороны РФ также пока не подтвердили эту информацию.

Как рассказал один из бывших работников предприятия, на химкомбинате есть сеть катакомб, а в случае подрыва завода боевиками может быть уничтожена вся Луганская область.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что вчера к окружённым в Лисичанске боевикам пытались пробиться два вертолёта ВСУ, вероятно, с целью эвакуировать кого-то очень важного. Попытка не удалась, вертолёты были сбиты на подлёте.