Подразделения боевиков, окружённые на территории промзоны завода "Азот" в Северодонецке, начали сдаваться в плен. Об этом сообщает сегодня армия Луганской Народной Республики.
В распространённом в соцсетях заявлении, отмечается, что в плен сдаются отдельные отряды ВСУ. Других подробностей пока не приводится. В Минобороны РФ также пока не подтвердили эту информацию.
Как рассказал один из бывших работников предприятия, на химкомбинате есть сеть катакомб, а в случае подрыва завода боевиками может быть уничтожена вся Луганская область.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что вчера к окружённым в Лисичанске боевикам пытались пробиться два вертолёта ВСУ, вероятно, с целью эвакуировать кого-то очень важного. Попытка не удалась, вертолёты были сбиты на подлёте.
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