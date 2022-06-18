Вице-премьер Борисов: новейшие истребители СУ-57 эффективно применяются в СВО

ВСК РФ применяют истребители пятого поколения Су-57 в ходе специальной военной операции на Украине, рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, новейшие самолёты применяются как в одиночных вылетах, так и в составе скоординированных групп. В этом случае информационно-навигационные системы истребителей объединяются в единую сеть, что позволяет раньше обнаруживать цель и точнее атаковать противника.

"Показал эффективную работу, отзывы — очень хорошие", — поделился Борисов с журналистами "Интерфакса".

Также он рассказал об участи западной техники и оружия, которые союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР захватывают на Украине. Всё иностранное вооружение передаётся профильным российским институтам, где его изучают специалисты, пояснил вице-премьер.