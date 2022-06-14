В Китае сообщили о применении ВКС РФ Су-57 и новой ракеты Х-59МК2 по Киеву

Китайское телевидение сообщило об успешном применении ВКС России истребителя пятого поколения Су-57 и новой ракеты Х-59МК2 по Киеву.

Однако российская сторона пока этого официально не заявляла.

Крылатую ракету Х-59МК2 разработали в конструкторском бюро "Радуга". Она выполнена с использованием технологий снижения радиолокационной заметности и размещается в отсеках истребителей 5 поколения.

Х-59МК2 предназначается для поражения неподвижных наземных целей с известными координатами. Ракета имеет бортовую инерциальную систему наведения комплексированной с оптико-электронной ГСН и навигационном приемником ГЛОНАСС.

Ранее в США проанализировали всё истребители 5 поколения. Самым манёвренным в этом классе аналитики назвали именно Су-57.

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