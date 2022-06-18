Вооружённые силы России уничтожили четыре взвода ВСУ с американскими гаубицами M777 в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено четыре взвода 155-мм гаубиц М777 в районах Ласточкино, Очеретино, Водяное, Желанное", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего за сутки удалось уничтожить 12 артиллерийских и миномётных позиций ВСУ. Помимо американских гаубиц также поражены четыре взвода РСЗО "Град" в районах Авдеевки, Керамик и Желанное.
M777 — гаубица калибром 155-мм, используемая сухопутными войсками США и ряда других стран. Впервые американцы её применили в Афганистане.
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